Dormagen - Klosterbibliothek Knechtsteden : Klosterbibliothekar mit Leib und Seele

Klosterbibliothekar Heiner Gerken ist auch mit 71 Jahren gern als Ehrenamtler tätig. Dennoch hält er Ausschau nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin. Foto: woi

Knechtsteden Heiner Gerken ist seit 2001 ehrenamtlich in Knechtsteden tätig. Der in der Eifel lebende Jurist ist dort nach wie vor mindestens einmal im Monat präsent. In die Bücher hat er Ordnung gebracht.

Das verschwundene Exemplar des zweiten Buches der Poetik des Aristoteles über die Komödie hat Heiner Gerken in Knechtsteden ebenso wenig finden können wie Sean Connery alias William von Baskerville im Film „Der Name der Rose“. Dennoch hat der seit 2001 in Knechtsteden tätige Klosterbibliothekar bei der bis 2007 währenden Neustrukturierung der Bibliothek allerlei Interessantes zutage gefördert, das für mehr als einen Bibliotheksabend reichen würde, den Gerken gemeinsam mit Pater Hermann-Josef Reetz 2007 ins Leben gerufen hat.

„Die Chemie hat sofort gestimmt. Er hat mir gleich die Schlüssel übergeben“, erinnert sich Gerken (71) an das erste Gespräch mit Reetz, der federführend an einem Konzept mitgewirkt hatte, was mit der Bibliothek der einstigen Spiritaner-Hochschule geschehen solle. „Die lag damals schon 15 Jahre brach“, sagt Gerken, der sich auf zwei Regalkilometern mit rund 200.000 Büchern konfrontiert sah, in die es eine gewisse Ordnung zu bringen galt. Der gelernte Jurist, der mal Geschäftsführer der Caritas in Schleiden war und später in der Industrie arbeitete, nahm sich der Aufgabe effizient und durchaus unsentimental an. Als ihn sein Vorgänger einmal in Knechtsteden besuchte, entfuhr dem die Klage: „Sie zerstören mein Lebenswerk.“ Gerken verkaufte viele Bücher, die doppelt, dreifach und noch viel häufiger vorhanden waren. Aus dem Erlös konnte der Umbau der Bibliothek finanziert werden. In der befinden sich heute noch rund 3000 Bände, im Keller unterhalb der Werktagskapelle gibt es noch einmal 5000.

Zu den „Klassikern“ zählen die einst auf dem Index der verbotenen Bücher stehenden Werke. Was Gerken durchaus erstaunt hat: Ganz obenan waren sämtliche nicht katholische Bibeln mit der Übersetzung von Martin Luther an der Spitze. Ein früherer Bibliothekar hatte ein besonders ausgefallenes Faible für Verbotenes: Er machte es sich zur Aufgabe, indizierte Schriften „zu verbessern“. Ungeklärt blieb sein früher Tod 1629 mit nur 31 Jahren. „Er wusste wohl zuviel“, merkt Gerken ironisch an, der nicht nur mit dem „Namen der Rose“ vertraut ist, sondern selbst über schriftstellerisches Talent verfügt und Autor eines lesenswerten Klosterkrimis beziehungsweise einer Parodie auf das Genre ist.

„Schreie im Morgengrauen – Oder der Mops von Knechtsteden“ ist leider ebenso wenig als Buch erhältlich wie die „Notizen des einfältigen Bruders Johannes in Knechtsteden“. Ob er ein eigenes Lieblingswerk hat? Den Philosophen René Descartes hatte er schon mal in der Hand, doch „es ist 60 Jahre her, dass ich mal in einer Latein-AG war“, sagt der Bibliothekar, der denn doch lieber Übersetzungen liest. Gerken, der bis zum Ende seiner hauptamtlichen Tätigkeit 2010 in Delhoven wohnte, lebt mit seiner Frau im 100 Kilometer von Knechtsteden entfernten Eifelort Blankenheim – der letzten Enklave von NRW, „die wie ein Zipfel nach Rheinland-Pfalz hineinragt“. Mindestens einmal im Monat, bei Bedarf auch öfter, ist er nach wie vor in Knechtsteden.