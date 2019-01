Seniorenheim in Dormagen: Vorster Hauke Keim leitet Dormagens Alloheim-Seniorenresidenz

Dormagen Am 1. Januar hat Hauke Keim aus Vorst die Leitung von Melanie Ulrich übernommen, die nach Mülheim an der Ruhr wechselt.

Nach sechseinhalb Jahren als Leiterin des Alloheims in Dormagen wechselt Melanie Ulrich in ein neues Altenpflegehaus der Alloheim-Gruppe in Mülheim an der Ruhr. „Dort bin ich geboren“, erklärte die 36-Jährige, die jetzt in Kamp-Lintfort lebt. Der Neubau, der am 1. April in Mülheim eröffnet wird, fordert ihre ganze Organisationskraft, trotzdem hilft sie in der Übergangszeit ihrem Nachfolger gern mit Rat und Tat, indem sie noch einmal in der Woche an ihrer alten Wirkungsstätte anzutreffen ist: „Hier habe ich mich sehr wohlgefühlt und tolle Jahre erlebt“, sagt sie dankbar für insgesamt neun Jahre in Dormagen.