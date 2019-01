Vorstand der City-Offensive Dormagen : Wohnen im „Quartier St. Michael“ als Vision

Mit Guido Schenk und Carola Bley an der Spitze will die City-Offensive Dormagen die Innenstadt weiter nach vorne bringen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Der CiDo-Vorstand will in kleinen Schritten Fortschritte in der City erreichen. Es gibt auch Großprojekte: Barrierefreiheit, Wohnen.

Seit sechs Wochen ist der neue Vorstand der Händlergemeinschaft City-Offensive Dormagen (CiDo) im Amt. Noch inoffiziell, weil die Eintragung beim Amtsgericht noch nicht vollzogen ist. Die Hoheit über die Kasse hat daher noch der alte Vorstand. Gleichwohl sind die Neuen längst im Arbeitsmodus. Unsere Redaktion sprach mit dem neuen Vorsitzenden Guido Schenk und Stellvertreterin Carola Bley über die Pläne für 2019.

Wie viel Mut braucht es, um in Dormagen eine Werbegemeinschaft zu führen?

Info Die CiDo: Drei Frauen und vier Männer Der Vorstand Vorsitzender Guido Schenk (Privatier und Immobilienbesitzer) Stellvertretende Vorsitzende Carola Bley (Rathaus-Apotheke) Kassiererin Elke Deutschländer Schriftführerin Nadine Atik-Wolodko (Gesundheitsmassage) Beisitzer Heinz Reusrath (Gastronom), Stephan Schmidtmeyer (Fotostudio), Andreas Zöller (Orthopädiehaus)

Guido Schenk Natürlich war es schon ein wenig abschreckend, was in den letzten Jahren alles rund um die CiDo passiert ist und wie viele Schlagzeilen es gab. Aber die Aufgaben bleiben ja.

Carola Bley Wir haben ein neues Team mit einem erfahrenen Vorsitzenden, und wir gehen mit unseren Ideen Schritt für Schritt.

Warum braucht eine Innenstadt eine CiDo, wenn doch das meiste per Stadtmarketing ohnehin läuft?

Bley Die Stadt benötigt für die Entwicklung der Innenstadt Zielvorgaben, dabei muss eine CiDo unterstützen.

Schenk Die CiDo versteht sich auch als Anwalt der Händler gegenüber Rat und Verwaltung – es ist eine klassische Interessensvertretung.

Haben die Einzelhändler eine Interessensvertretung überhaupt verdient, für die sie selber nichts tun?

Schenk Natürlich, der Organisationsgrad ist extrem niedrig. Es kann auf Dauer nicht funktionieren, dass eine Minderheit alle notwendigen Aufgaben stemmt, wie zum Beispiel die Weihnachtsbeleuchtung oder die Blumenampeln.

Bley Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, für die Cido zu werben und Überzeugungsarbeit zu leisten. Konkret wird es so aussehen, dass wir zum Jahresanfang die Innenstadt aufteilen und jedes Vorstandsmitglied wird in einem Gebiet alle Händler und Läden aufsuchen und das Gespräch suchen. Wir werben für eine Mitgliedschaft, aber auch um Geld oder Sachleistungen. Es geht um Solidarität und darum, die Gemeinschaft zu fördern.

Schon in der Mitgliederversammlung wurden Zweifel formuliert, mehr Händler zu aktivieren und als Mitglied zu gewinnen. Mit welchen neuen Argumenten wollen Sie das schaffen?

Schenk Ich weiß. Aber es ist unmöglich, das ganze Leistungsspektrum aufrecht zu erhalten. Wenn sich nichts bessert, könnte es passieren, dass es keine Weihnachtsbeleuchtung gibt.

Wichtige Multiplikatoren sind ein Hans-Dieter Lehnhoff vom Ring-Center, Jorgos Flambouraris von der City-Buchhandlung oder eine Babette Arnold aus der Rathaus-Galerie – wie holen Sie die ins Boot?

Schenk Mit Lehnhoff hatten wir bereits ein gutes Gespräch, er unterstützt uns...

...ohne Mitglied zu werden?

Schenk Ja. Noch. Wir hoffen, dass es dazu noch kommt. Aber er will uns als Sponsor helfen und bei Veranstaltungen unterstützen. Mit Flambouraris sind wir im Gespräch, mit Babette Arnold wird es im Januar ein Treffen geben. Ebenso eine regelmäßige Runde mit Stadtmarketing, Lehnhoff, Management der Rathaus-Galerie und der CiDo.

Herr Schenk, Sie waren der Initiator. Wie schwer war es, Mitstreiter für die „neue“ CiDo zu gewinnen?

Schenk Das war überraschend einfach. Dieses Team ist ja aus dem Arbeitskreis entstanden, der den Michaelismarkt mitorganisiert hat. Das hat gut funktioniert, und am Ende stand die Meinung: Das kann es nicht gewesen sein.

Bley Die gemeinsame Arbeit ist sehr konstruktiv gewesen. Ich selbst habe gedacht: Auf dieser Basis könnte es weitergehen.

Schenk Und keine CiDo war keine Option für uns.

Es fällt auf, dass es viele neue Gesichter gibt, dazu viele Frauen…

Bley Ja, das ist ungewöhnlich und besonders. Die Mischung ist gut. Es gibt andere Blickwinkel. Zum Beispiel durch Nadine Wolodko, eine junge Mutter, die erzählte, dass seit zwei Jahren die Spielgeräte auf der Kölner Straße abmontiert sind.

Der CiDo-Vorstand betont, als Team zu agieren. Wie sieht das konkret aus? Denn das haben Ihre Vorgänger auch behauptet und am Ende lag die Arbeit bei ein, zwei Leuten.

Bley Es wird kleinteilig an ganz konkreten Zielen gearbeitet, wie die Hilfeklingeln oder W-Lan in der City. Wir haben ein heterogenes Team, das ist gut so, weil jeder etwas Besonderes beisteuern kann.

Es gibt kleine Bausteine, aber auch dicke Brocken: Barrierefreiheit und die zu lange Einkaufsstraße.

Schenk Ein sehr wichtiges Thema ist die barrierefreie Verbindung zwischen dem großen Parkplatz Unter den Hecken und der Innenstadt. Die marode Treppe muss barrierefrei werden und dort ein Aufzug installiert werden. Das ist die wichtigste Maßnahme seit Jahrzehnten.

Dafür benötigen Sie Unterstützung aus der Politik.

Schenk Natürlich brauchen wir die! Die Große Koalition hat bereits gesagt, dass sie eine reine Stufenrenovierung für nicht zielführend hält.

Die City-Offensive möchte die Kölner Straße als Einkaufsstraße gerne begrenzen…

Schenk. Absolut. Die Kö ist mit ihren 700 Metern viel zu lang. Das sieht man alleine anhand des jahrelangen Leerstands auf der südlichen Seite.

Bley Dort müsste ein Mischgebiet zugelassen werden, das heißt, dass es Hauseigentümern möglich ist, im Erdgeschoss auch Wohnungen zuzulassen.

Schenk Das wäre doch für viele ein Traum: Wohnen direkt in der Innenstadt, im „Wohnquartier St. Michael“. Das Argument, dieser Bereich der Kö wäre eine notwendige Verbindung zum Zuckerfabrik-Gelände, ist mit dem Seveso-Gutachten doch hinfällig. Denn dort wird nichts Publikumsträchtiges mehr hingebaut.

Aber für wie wahrscheinlich halten Sie es, eine solche Veränderung zu erreichen?

Schenk Wir müssen viele Gespräche führen. An den Planungs- und Umweltausschuss werden wir diese Bitte per Bürgerantrag richten.

Die CiDo möchte auch einen City-Manager.

Schenk Die vielfältigen Aufgaben sind im Ehrenamt nicht alleine zu bewältigen. Ein beim Stadtmarketing angesiedelter City-Manager mit zehn bis 15 Wochenstunden würde die Chance bieten, die Innenstadt weit nach vorne zu bringen. Eine detaillierte Aufgabenbeschreibung liegt seit langem vor, auch gibt es zwischen Stadt und CiDo eine Verständigung darauf, diese Position so zu finanzieren, dass wir 30 Prozent übernehmen würden.

Die Innenstadt wird oft kritisch gesehen. Wie beurteilen Sie den Branchenmix?

Bley Leider sind einige Fachgeschäfte weggefallen, und es ist schwierig, guten Ersatz zu finden. Nichtsdestotrotz ist das Angebot gut, man bekommt fast alles, und die Innenstadt wird gerne auch aus den umliegenden Städten zum Einkaufen genutzt.