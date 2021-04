Kanuslalom : WSC-Slalomkanutin verpasst EM-Ticket

So sehr sich Slalomkanutin Anna Faber vom WSC Bayer Dormagen auch mühte, das begehrte EM-Ticket konnte sie sich nicht sichern. Foto: nn

Dormagen Anna Faber vom WSC Bayer Dormagen zeigte sich nach langer Wettkampfabstinenz in Markkleeberg zwar in guter Form, doch ihre Konkurrentin Cindy Pöschel war den entscheidenden Tick besser.

Nach einer Corona-bedingt langen Wettkampfpause meldete sich Anna Faber, Top-Slalomkanutin des WSC Bayer Dormagen, mit einer starken Leistung zurück, doch belohnt wurde sie bei den Ausscheidungsrennen in Markkleeberg bei Leipzig nicht dafür. Das Ticket für die Europameisterschaft Anfang Mai in Ivrea (Italien) sicherte sich die Lokalmatadorin Cindy Pöschel.

Einziger Austragungsort der Ausscheidungen für die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen war Markkleeberg. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit und strengen Hygienemaßnahmen traten die Aktiven an drei aufeinanderfolgenden Tagen zur Sichtung an. Ausgetragen wurde jeweils ein Halbfinale, an dem in den Rennen der Kajak-Damen alle 14 Teilnehmerinnen der Leistungsklasse und U23 teilnahmen. Die sechs Besten machten dann im Finale die Entscheidung unter sich aus. Dabei fuhren die Kanutinnen, die bereits für die Olympia qualifiziert waren – die Ausscheidung hatte schon 2019 stattgefunden –, sowie das Ersatzboot außer Konkurrenz mit.

Anna Faber gelang am ersten Tag ein hervorragender Einstieg. Nach dem Einzug ins Finale konnte sie sich nochmal deutlich steigern und siegte trotz einer Torberührung. Damit brachte sie sich in eine gute Ausgangslage gegenüber ihren Mistreiterinnen. Der zweite Tag hätte für sie bereits die Entscheidung bringen können. Sie hielt dem aufsteigenden Druck stand und fuhr als Vierte ins Finale. Dort konnte sie sich erneut verbessern, blieb aber anderthalb Sekunden hinter der 31-jährigen Cindy Pöschel aus Leipzig auf Platz zwei. Beide Athletinnen traten damit am letzten Tag mit gleichem Punktestand an und machten die Entscheidung unter sich aus.

Erneut gelang Faber auf schwer gehängter Strecke, die sie durch alle Walzen des Wildwasserkanals schickte, der Einzug ins Finale. Wieder unterbot sie ihre Zeit aus dem Halbfinale. Doch die Leipzigerin Pöschel konnte erneut ihren Heimvorteil nutzen und sich mit einer beeindruckenden Vorstellung vor Faber positionieren. Damit war die Entscheidung in Sachen EM-Ticket gefallen. „Ich bin sehr enttäuscht und wäre gerne nach Ivrea gefahren,“ erklärte Faber.

Die Wahlaugsburgerin vom WSC Bayer Dormagen hatte an allen drei Tagen aber eine konstant starke Leistung gezeigt. Die Bedingungen waren für sie in den vergangenen Monaten nicht optimal. Ihre Trainingsstrecke, der Eiskanal in Augsburg, wurde umgebaut, so dass die dort ansässigen Aktiven nur auf dem weniger anspruchsvollen Jugendkanal trainieren konnten. Fahrten zu internationalen Strecken im Ausland und dort Erfahrungen zu sammeln, waren wegen der Pandemie so gut wie unmöglich.