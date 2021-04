Handball : Dormagen – Ferndorf: Klappe, die Fünfte

Dormagen Die Partie der 2. Handball-Bundesliga fiel wegen Corona bereits vier Mal aus. TSV Bayer Dormagen erhält die Lizenz für die Saison 2021/2022.

„Dass wir diese Saison in keine Liquiditätsschwierigkeiten geraten sind bzw. werden, haben wir der enormen Unterstützung unserer treuen Partner und Sponsoren sowie der unglaublichen Solidarität unserer Dauerkartenbesitzer zu verdanken“, möchte Barthel in diesem Zusammenhang unbedingt festgehalten wissen. Sein Blick geht jedoch auch schon voraus: „Vor uns liegt mit der Planung der kommenden Saison die nächste wirtschaftliche Herausforderung. Es bleibt weiterhin das Planen auf Sicht und ich kann nur hoffen, dass all unsere Partner unser seriöses Handeln weiterhin anerkennen und fördern. Diese wichtige Unterstützung in der Gemeinschaft ist die Basis für zukünftigen sportlichen Erfolg.“

Die zweite gute Nachricht folgte auf dem Fuß: Wenn den Siegerländern bis dahin nicht doch noch der Himmel auf den Kopf fällt, stellt sich der TuS Ferndorf am Mittwoch um 19.30 Uhr im leeren TSV Bayer Sportcenter dem Duell mit den Dormagenern. Und das ist durchaus keine Selbstverständlichkeit, denn coronabedingt ist es in bislang vier Anläufen nicht gelungen, die Partie über die Bühne zu bringen – weder in der Hin- noch in der Rückrunde. Aber zuletzt lief es besser für das Team von Trainer Robert Andersson, der in der Bundesliga von 1992 bis 1995 das Trikot des TSV trug. Gegen Hamm (30:32), Gummersbach (27:25!) und Konstanz (24:24) durfte Ferndorf dreimal in Folge ran, was auch darum wichtig ist, weil die von der Corina-Pandemie erzwungenen Spielausfälle (sechs Nachholspiele) den TuS auf den vorletzten Tabellenplatz haben zurückfallen lassen. Da ist der TSV wesentlich besser dran, wenngleich das für Samstag angesetzte Gastspiel beim TV Großwallstadt (bis einschließlich Freitag, den 29. April in Quarantäne) ausfällt. Um trotz steigender Inzidenzwerte stets einsatzfähig zu bleiben, tut der Verein viel. So hat Barthel vorsorglich nicht nur die Akteure, die in Städten mit nächtlicher Ausgangssperre wie Köln, Krefeld und Leverkusen wohnen, mit einer Art Passierschein ausgestattet, sondern gleich das ganze am Höhenberg mit dem Spiel- und Trainingsbetrieb der 2. Liga befasste Personal. „Denn ich gehe davon aus, dass es bald auch im Rhein-Kreis so weit ist, dass du ab 21 Uhr nur noch auf die Straße darfst, um deinem Job nachzugehen.“ Weitere Sicherheit könnte ein dritter, ebenfalls verpflichtender PCR-Test geben. Darüber diskutiert die Liga am Mittwoch.