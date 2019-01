Lions-Club Dormagen : Zwei geniale Stimmen beim Charity-Konzert

Die Hackenbroicher Lehrerin Tina van Wickeren (l.) und ihre Düsseldorfer Kollegin Elli Erl singen beim Charity-Konzert des Lions-Clubs im März. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Die Hackenbroicher Lehrerin Tina van Wickeren singt mit DSDS-Gewinnerin Elli Erl im März für und mit Dormagener Publikum.

Sanft gefühlvoll, mitreißend kraftvoll und vor allem mit viel Leidenschaft: Wenn „Tina & Elli“ das Lied „Calm after the storm“ von den „Common Linnets“ anstimmen, sind die Zuhörer sofort gefangen genommen von den genialen Stimmen der beiden sympathischen Sängerinnen, die perfekt harmonieren: Tina van Wickeren, die 2012 bis ins Halbfinale der Sat1-Gesangs-Show „The winner is“ gekommen ist, und Elli Erl, die 2004 die zweite Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewonnen hat. „Aber das ist lange her. Seit ich Lehrerin bin, werde ich anders wahrgenommen“, sagt Elli Erl lachend. „Zum Glück werden wir beide nicht als Casting-Sternchen betrachtet“, ergänzt Tina van Wickeren augenzwinkernd. Ihre Auftrittserfolge als Duo oder als Trio mit Nadine Weyer, wie im Dezember beim „Nikolaus-Schmaus“ im voll besetzten Bullenstall des Klosters Knechtsteden, geben ihnen Recht.

Jetzt bereiten Tina van Wickeren und Elli Erl einen Auftritt beim Charity-Konzert zum zehnjährigen Bestehen des Lions-Clubs Dormagen am Samstag, 9. März, ab 20 Uhr in der Kulle vor. Das Motto lautet: „Zuhören, genießen, mitsingen“. In den 20 Euro Eintritt ist bereits ein Freigetränk enthalten. Nach dem Konzert legt DJ Tobias Stachelhaus auf.

Info „Tina & Elli“ singen am 9. März für Lions-Club Konzert Charity-Konzert des Lions-Club Dormagen am Samstag, 9. März, ab 20 Uhr in der Kulle. Programm Tina van Wickeren und Elli Erl treten auf. Karten Für 20 Euro bei Eichhorn Augenoptik und Kontaktlinsen, Rhein-Apotheke und an lions-club-dormagen@gmx.de.

Beide Sängerinnen haben viele Gemeinsamkeiten außer ihren unverwechselbaren Stimmen, ihrer Liebe zur Musik und dem Alter (39): Tina van Wickeren arbeitet als Sport- und Biolehrerin an der städtischen Realschule Hackenbroich und hatte schon viele Musik-Auftritte in der Umgebung. Auch Elli Erl ist als die Musiklehrerin an der Realschule Florastraße in Düsseldorf tätig. Beide haben bereits gemeinsam auf dem Dormagener Weihnachtsmarkt gesungen. Und nicht nur in Köln treten sie als „GOODgirls“ auf und singen für den guten Zweck.

„Wir freuen uns sehr über die unglaublich positive Reaktion des Publikums“, sagt Tina van Wickeren dankbar. Denn auch beim Kölner Weihnachtsmarkt und beim „Loss mer singe“-Casting, wo sie 2015 einen Förderpreis erhielten, haben sie für Stimmung gesorgt. „Wir wollen gern etwas zurückgeben, sei es für Obdachlose oder Projekte für Kinder oder andere sozialen Zwecke“, erklärt Tina van Wickeren. Daher treten „Tina & Elli“ oft nur für eine Aufwandsentschädigung auf oder spenden Teile der Gage. „Wir haben das unglaubliche Glück, in tollen Berufen zu arbeiten und uns unsere Auftritte aussuchen zu können“, sagte Tina van Wickeren.

So kam auch der Kontakt zum Lions-Club Dormagen auf einer anderen Benefiz-Veranstaltung zustande: Beim Bürgerstiftungs-Dinner im Haus für Horrem war die Lions-Abordnung so begeistert vom Auftritt von Tina van Wickeren, dass Präsident Andreas Ohligschläger die Sängerin ansprach und das Charity-Konzert vereinbarte. „ Uns als Lehrerinnen liegen Kinder natürlich besonders am Herzen“, sagt die Sängerin. Da sind die Lions-Projekte wie „Klasse 2000“ oder das Bewerbungstraining für Schüler in der „Rübe“ ideal. Zudem soll ein Teil des Erlöses des Lions-Konzertes auch der Realschule Hackenbroich zugutekommen. „Die Schüler sollten Yogamatten zum Entspannen und Sport erhalten“, weist van Wickeren darauf hin, dass „Herunterkommen“ immer wichtiger werde.