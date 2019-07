Gewerbe in Dormagen : Landrat kritisiert Leverkusens Steuerpläne

Leverkusen will seine Gewerbesteuer drastisch senken. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke kritisiert den Plan als „unsolidarisch“.

In einem Schreiben an den Leverkusener Oberbürgermeister Uwe Richrath kritisiert Landrat Hans-Jürgen Petrauschke dessen ab 2020 geplante Senkung der Gewerbesteuer als „unsolidarisch“. Leverkusen plant, den Gewerbesteuersatz ab 2020 von zurzeit 475 auf künftig 250 Punkte fast zu halbieren. „Dies führt zu einem erheblichen Standort-Nachteil für die eng umliegenden Kommunen“, heißt es in dem Brief, den Petrauschke sowohl an den Oberbürgermeister als auch an die Ratsfraktionen richtet.