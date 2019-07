Zonser Straße in Dormagen : Anwohner kritisieren Kreisverkehr-Pläne

Bürgermeister Erik Lierenfeld beim Ortstermin an der Ecke Haberland- /Zonser Straße im Gespräch mit Anwohnern. Foto: Carina Wernig

Dormagen Bei einem Ortstermin an der Kreuzung Haberland-/Zonser Straße schilderten zahlreiche Anwohner dem Bürgermeister ihre Sorgen. Falls die Ampelanlage einem Kreisel weichen sollte, befürchten sie einen unsichereren Schulweg.

Schon beim Stadtteilgespräch Dormagen-Mitte war Ende Mai der Unmut vieler Anwohner und Eltern zu hören, die von den Kreisverkehr-Plänen für die Kreuzungen der Haberlandstraße mit der Zonser- und mit der Robert-Koch-Straße nicht viel halten. Schlimmer noch: Sie befürchten durch die Kreisel einen unsichereren Schulweg für ihre Kinder. Dem hatte die Verwaltung widersprochen. Bei einem Ortstermin an der Ecke der Haberland- zur Zonser Straße nahm die Stadtverwaltung um Bürgermeister Erik Lierenfeld noch mal die Kreuzung in Augenschein und sammelte Argumente der Anwohner. Zudem kündigte der Verwaltungschef zwei weitere Ortsbegehungen für nach den Sommerferien an: an der benachbarten Kreuzung Haberland-/Robert-Koch-/Konrad-Adenauer-Straße und in Hackenbroich an einer vergleichbaren Straße auf dem Schulweg der Grundschüler.

Wenn der Kreisverkehr an der Ecke Haberland- / Zonser Straße kommt, wird er vier Zebrastreifen erhalten. Durch eine Mittelinsel würde das Überqueren der Haberlandstraße erleichtert. Foto: Stadt Dormagen

Nachdem die Familien Fittgen und Latak den Bürgermeister um einen Ortstermin gebeten hatten, waren am Montag um 7.45 Uhr zahlreiche Dormagener zu der Kreuzung gekommen. „Wir haben keine Eile und wollen den Kreisverkehr auch nicht um jeden Preis durchsetzen“, betonte Bürgermeister Erik Lierenfeld zu Beginn. Er wies darauf hin, dass sich die Lebensdauer der Ampelanlage an der Zonser-/Haberlandstraße dem Ende entgegen neige: „Dann muss der Planungsausschuss entscheiden, ob eine neue Ampel oder ein zunächst teurerer Kreisverkehr dorthin kommt“, so Lierenfeld. Es gehe bei der Bewertung der Optionen vor allem um die Sicherheit, speziell der Kinder, und die generelle Verkehrsführung – und nicht um die Quantität von Unterschriftenlisten.

Info Hilfestellung für Schulwegsicherung Lotsen Schülerlotsen werden von den jeweiligen Schulen organisiert. Dazu werden Freiwillige gesucht: Eltern, ältere Schüler und andere Helfer. Eltern Mit Schulneulingen sollen die Eltern einen möglichst sicheren Schulweg einüben. Polizei Die Polizei bittet zum Schulanfang um Rücksicht. Stadt Lierenfeld stellte in Aussicht, dass die Stadt die Kreisel-Einführung begleiten würde.

Mehrere Dormagener sahen Nachteile bei einem Kreisverkehr. „Kinder können erst ab dem dritten Schuljahr den Straßenverkehr richtig einschätzen“, verwies Regina Latak auf eine ihr vorliegende Studie des ADAC, nach der „kleine Kreisverkehre vor Altenheimen und Schulen als nicht sinnvoll“ erachtet würden. Auch die Busse kämen nicht „ohne Hopser“ durch den Kreisel. „Generell ist eine Signalanlage für Kinder klarer“, so Latak. Anwohnerin Elisabeth Fittgen sorgte sich um die Sicherheit der Schulkinder, gerade in der dunklen Jahreszeit, wenn sie nicht gut von den Autofahrern gesehen würden. Die Vorsitzende der Sehbehinderten-Selbsthilfegruppe nannte den Kreisverkehr ein „unüberwindliches Hindernis“ für Blinde und eingeschränkt Sehende.