Konzert in Dormagen : „Breezers“ und „Cold Shot Reloaded“ in der Kulturkirche

Dormagen „Entspannt, simpel, ansteckend.“ Wenn Gitarrist und Sprecher Andreas Ostendorf nicht selbst die Besonderheit der Breezers betont hätte, wäre jeder Besucher in der Kulturkirche auch selbst darauf gekommen.

„Cocain“, „Cajun Moon“ oder „After Midnight“ sind Klassiker, hinter denen Perlen wie „Rock ’n’ Roll Records“ oder „Losers“ kaum zurückstehen. „Als Cale 2013 in Kalifornien starb“, erinnert sich Ostendorf, „haben wir uns an unsere Wurzeln erinnert und die Band gegründet.“ Mit ihm musizieren Guido Lehmann, Dieter Alexius, Andreas Leisen, Heinz R. Schiefer und Horst Alexius.

Ihr Tribute-Programm kommt auf überzeugende Weise über, so dass jeder Zuhörer die Originale zu hören meint. „Sonnige, hitzeflirrende Unbekümmertheit, rollendes, whiskygetränktes Laid-back Feeling“, wie es in einer Kritik heißt, „wechseln sich ab mit einem lakonischen ,Weniger ist mehr´.“ Das ist tatsächlich vom grünen Holz des Blues Rock. Streng gezogene Grenzlinien zwischen Musikstilen werden entweder eingerissen oder schlichtweg ignoriert. Wummernde Beat-Klänge sind so nah wie geradezu lyrische Passagen. In jeder Nummer nimmt diese Band das Motto ihres großen musikalischen Stichwortgebers Cale beim Wort: „Call me the Breeze.“