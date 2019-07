Bauprojekt in Dormagen : Neues Lösungskonzept für Alte Schule in Delhoven

Delhoven Bei den Planungen für die Alte Schule gibt es neue Entwicklungen. Der Bürger-Schützen-Verein Delhoven macht sich laut Bürgermeister Erik Lierenfeld Sorgen um das „Gesamtgefüge“ der Alten Schule.

Der große Streit wird in der Sitzung des Betriebsausschusses Eigenbetrieb am heutigen Dienstag wohl ausbleiben. Der hatte sich in der vergangenen Woche durch die FDP angekündigt, die mit dem Umgang der Planungen für die Alte Schule unzufrieden ist. Aber es gibt eine neue Entwicklung, wie Bürgermeister Erik Lierenfeld gegenüber unserer Redaktion erklärte. Demnach habe es ein neuerliches Gespräch mit dem Bürger-Schützen-Verein Delhoven gegeben. Er mache sich Sorgen um das „Gesamtgefüge“ der Alten Schule. Jetzt sieht es so aus, dass die Stadt die Sanierung des Gebäudes übernimmt und es im Anschluss an einen Trägerverein gibt, der sich um die inhaltliche Gestaltung kümmert, „aber auch die Betriebskosten erwirtschaftet“, so Lierenfeld.