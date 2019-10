Feier in Dormagen : Halloween-Party erstmals in der Theaterscheune

Knechtsteden Das Spektakel am 31. Oktober findet nun in Knechtsteden statt.

Nach 16 Jahren ausverkaufter Halloween Events auf Schloss Hülchrath geht die Party in der Nacht vom 31. Oktober auf 1. November in der Theaterscheune weiter. „Eine perfekte Location für diese Veranstaltung, die schon lange auf unserer Liste ganz oben stand“, sagt Karsten Hermida, Geschäftsführer der Veranstaltungsagentur Hermida & Stromann.

Um die „Geisterwelt“ in Schach zu halten, setzen die Eventmanager und Techniker erneut für eine Mischung aus fetziger Musik und gruseligen Überraschungen. Beginn der Halloween-Party ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet zwölf Euro. Im Vorverkauf können die Tickets im Klosterhof ebenso erworben werden wie in der City-Buchhandlung oder bei Platten-Schmidt in Neuss. Online sind sie unterhttps://ticketshop.veranstaltungsagentur-hermida-und-stromann.de/produkt/halloween erhältlich.

Die pointierte Plakatwerbung „Halloween Kloster Knechtsteden“ sieht Pater Innocent Izunwanne, Regionaloberer der Spiritaner in Deutschland, gelassen. „Es ist nicht unsere Veranstaltung. Zuständig ist der Klosterhof.“ Wie der Geistliche sagt, „ist Halloween ein Fest christlichen Ursprungs am Vorabend von Allerheiligen“, das insbesondere in den USA erheblich kommerzialisiert worden sei, „wie alle anderen christlichen Feste auch, so etwa Weihnachten und Ostern.“