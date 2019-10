Ausstellung in der Christuskirche Dormagen : Faszination Kirchenhimmel

Dormagen Einblicke auf Strukturen, Farbspiele und Verzierungen: Tolle Fotos des Dormageners Bernd Gellrich von „Kirchenhimmeln“ sind in der Christuskirche ausgestellt.

Wenn in Kirchen als Ort der Besinnung der Blick ins Gewölbe nach oben schweift, offenbaren diese „Kirchenhimmel“ eine spannende Struktur und ganz neue Einblicke. Diese hat der Dormagener Bernd Gellrich mit dem Fotoapparat festgehalten. Seiner Sicht der Kirchendecken ist die Fotoausstellung „Kirchenhimmel“ in der Evangelischen Christuskirche Dormagen gewidmet. Noch bis Ende des Jahres sind seine Fotos im Foyer zu sehen.

„Kirchen sind Orte, wo sich Himmel und Erde berühren. So kommt hier dem Kirchenhimmel eine ganz besondere Bedeutung zu. Es werden Gefühle geweckt, die einen glauben lassen, dem Himmel etwas näher gekommen zu sein“, so preist Pfarrer Frank Picht die Ausstellung an. Durch die Perspektive wird der Blick des Betrachters automatisch in die Fotos gezogen, die faszinieren.

Der 56 Jahre alte Gellrich, Vorstand der Diakonie Rhein-Kreis Neuss, hat sein Hobby Fotografie perfektioniert. Auf Reisen und Ausflügen mit seiner Frau Susanne Stephan-Gellrich geht er gern in Kirchen. „Der Blick nach oben hat mich immer interessiert, da habe ich Fotos der Decken gemacht“, berichtet Bernd Gellrich. Dabei hat er seine Fotografiertechnik immer weiter verfeinert. So ist ihm der Kirchenhimmel von St. Quirin in Neuss ungewöhnlich hell gelungen: „Ich benutze keinen Blitz oder andere Hilfsmittel“, erläutert er: „Das ist alles Langzeitbelichtung: Ich lege den Fotoapparat auf den Boden und löse aus.“ Den zweifachen Vater freut es, wenn seine Fotos ankommen. Die tolle Atmosphäre, die er einfangen wollte, ist auf den Aufnahmen spür- und erlebbar, fast so, als wäre man wirklich in der jeweiligen Kirche.