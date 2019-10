Kunst in Dormagen : Basilika-Ansichten von Roswitha Neumann bis 10. November

Kunst in Dormagen

Knechtsteden Eine sehr erfolgreiche Ausstellung geht langsam zu Ende. Noch bis zum 10. November zeigt die Künstlerin Roswitha Neumann Arbeiten, die in den vergangenen zwei Jahren in der Basilika entstanden sind.

Es handelt sich um Papierarbeiten, die mittels der Frottage-Technik, dem bekannten Durchreibe-Verfahren gefertigt wurden. Die sogenannte Frottage ist eine der ältesten druckgraphischen Techniken überhaupt. Bereits im alten China wurden gesammelte klassische Schriften in Stein graviert und durch Abreibung auf Papier übertragen und verbreitet. Zudem sind auch Farbradierungen von Knechtstedener Gebäuden und andere graphische Arbeiten zu sehen.

Roswitha Neumann ist langjähriges Mitglied und Fachbereichsleiterin des Ateliers für Graphik im Kunstverein Galerie-Werkstatt Bayer Dormagen, der sich seit 1990 auf dem Klostergelände befindet. 2008 bezog sie ihr eigenes Atelier im Kloster-Innenhof, in dem auch dieses Frottage-Projekt erarbeitet wurde. Durch diese Technik ist es möglich, Strukturen sichtbar zu machen, die sonst im Verborgenen liegen. Unscheinbare Dinge werden anders und neu wahrgenommen. Als aktives Mitglied der Max-Ernst-Gesellschaft in Brühl beschäftigt sie sich intensiv mit dem künstlerischen Vermächtnis von Max Ernst, der die Frottage neu entdeckte und die dann zu einem autonomen Stilmittel in der bildenden Kunst wurde.