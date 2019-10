Halloween bei "Manes am Bösch" in Dormagen

Montag, 31. Oktober 2019: Was für Feierfreudige ist die Halloween-Party bei "Manes am Bösch", für die der Saal in einen Ort gruseliger Begegnungen verwandelt wird. Die Band "The Wounded Ducks" tritt live auf. Der Eintritt kostet 12 Euro, los geht es um 19.30 Uhr. Einlass ab 18 Jahren.

Adresse: In Ückerath 81, 41542 Dormagen