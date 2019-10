Angebot der Stadt Dormagen : Firmen können sich für Ausbildungsbörse 2020 anmelden

Dormagen Unternehmen können sich bereits für „Date Your Job“ im nächsten Jahr anmelden. In diesem Jahr war die Beteiligung hoch.

Eine geeignete Ausbildung zu finden, ist für viele junge Frauen und Männer schwierig. Oft fällt es den Schülern schwer, sich den Arbeitsalltag der verschiedenen Berufe vorzustellen, und es fehlt der Kontakt zu den möglichen Arbeitgebern. Zum zweiten Mal hat die Stadt Dormagen daher die Ausbildungsmesse „Date Your Job“ angeboten, bei der kurz vor den Herbstferien rund 700 Schüler der 9. und 10. Klasse mehr als 30 – zumeist lokale – Arbeitgeber kennenlernen konnten. Organisatorin Cosima Nauroth von der Stadt Dormagen zeigte sich mit der Resonanz zufrieden: „Wir konnten in diesem Jahr mehr Betriebe für eine Teilnahme gewinnen, was uns freut und natürlich auch als Ansporn für die dritte ,Date Your Job‘ 2020 dient“, sagt Nauroth.

Als Veranstaltungsort sei die Dreifachsporthalle am Bahnhof dank ihrer zentralen Lage auch für die dritte ,Date Your Job‘ 2020 im Rennen. „Die Schulen können die Halle gut erreichen – auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und sie bietet genügend Platz für weiteres Wachstum“, erläutert Cosima Nauroth.

Einmal jährlich veranstaltet die Stadt Dormagen zusammen mit der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen sowie der Sekundarschule, der Schule am Chorbusch und der Raphaelschule die Berufs- und Ausbildungsmesse „Date Your Job“ für Dormagener Schüler.

Betriebe aus Dormagen und der näheren Umgebung stellen verschiedene Ausbildungsberufe vor. Viele von ihnen bieten auch eine kleine Aufgabe an, die unmittelbar mit der Arbeit in diesem Betrieb zu tun hat: So werden Vermessungstechniken gezeigt, Augenkrankheiten simuliert, Fitnessübungen ausprobiert oder kleine Apps programmiert. So bekommen die Schüler ein Gefühl dafür, was sich konkret hinter den Berufen verbirgt.