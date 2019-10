Natur in Dormagen : Frischer Apfelsaft von der Obstwiese

Delhoven Beim „Safttag“ nahm die SDW jetzt erstmals ihre neu angeschaffte Mühle und die neue Saftpresse in Betrieb.

Nach dem. Waschen des Sammelguts zerkleinerten die „Erntehelfer“ die Äpfel erst in Handarbeit, ehe diese in der Mühle zerschredderten, was sich als eine immer noch durchaus kraftvolle Anstrengung erwies, wie Michael Köhler berichtet, der bei der SDW für die direkt am Tannenbusch liegende Obstwiesen zuständig ist. Danach wurde die dabei entstandene Apfelmasse in die Saftpresse eingefüllt und gehörig ausgepresst. Den auslaufenden Apfelsaft füllten die SDW-Mitglieder dann in einen etwas höher gestellten Sammelbehälter. Nachdem alle den frisch gepressten Apfelsaft gekostet hatten, wurde der überaus stattliche Rest in das mitgebrachte Leergut verteilt. Insgesamt kamen beim „Safttag“ der SDW rund 77 Liter ganz frischer Apfelsaft heraus.