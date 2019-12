Feuerwehreinsatz in Nievenheim : Brand in Wohn- und Geschäftshaus – keine Verletzten

Nievenheim Die Ursache ist noch unbekannt. 40 Einsatzkräfte waren vor Ort an der Saint-André-Straße.

In der Nacht zu Donnerstag, 12. Dezember, ist in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Saint-André-Straße in Nievenheim ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr Dormagen gegen 2.30 Uhr das Haus erreichte, brannte bereits einer der Geschäftsräume im Erdgeschoss. Verletzte gab es nicht, doch musste die Feuerwehr das Gebäude angesichts der starken Rauchentwicklung komplett räumen. Die Bewohner wurden im benachbarten Feuerwehrgerätehaus Nievenheim betreut.