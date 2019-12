Klimaschutz in Dormagen : Die Stadt soll klimaneutral werden

Fotos: Pixabay/LH (Archiv). Foto: Hammer, Linda (lh)

Dormagen Die CDU fordert, dass die Stadt intern und in allen Tochterunternehmen CO2-„Fußabdrücke“ nimmt. Daraus sollen Maßnahmen abgeleitet werden, um die Kohlendioxid-Bilanz zu verbessern.

Von Klaus D. Schumilas

Das Ziel ist ehrgeizig und hochaktuell: Dormagen soll klimaneutral werden. Das will die CDU erreichen und hat einen Antrag eingereicht, der in der Februar-Sitzung des Stadtrates verabschiedet werden soll. Darin geht es darum, dass die Stadt in allen Verwaltungsbereichen ihre Kohlendioxid-Bilanzen überprüft und vorrangig den vom Land NRW (Energieagentur NRW; Kommunale Energiebilanzen) unterstützten CO 2 -Fussabdruck für alle ihre Eigenbetriebe erstellen lässt.

Im Jahr 2007 hat die Stadt eine eigene kommunale Energiebilanz aufgestellt und damit das Umweltbewusstsein in allen Arbeitsbereichen der Verwaltung nachhaltig und verantwortlich geschärft. Die kommunale CO 2 -Bilanz liefert im kommunalen Vergleich Eckdaten pro Einwohner und zeigt an, wie viel Kohlendioxid in einer Kommune freigesetzt wird. „Die Klimawirkung vieler Prozesse auf alle Treibhausgasemissionen ist hinlänglich bekannt“, sagt Initiator Karl Kress von der CDU, „durch eine Detailanalyse kann eine wirksame Klimaschutzstrategie weiter entwickelt werden. Mittlerweile werden die bisher globalen Untersuchungen auf kleinere Einheiten heruntergezoomt.“ Neben Städten und Gemeinden sind es aber auch viele mittelständische und große Unternehmen, die zurzeit eine CO 2 -Bilanz erstellen und damit die Grundlage für eine unternehmensspezifische Klimaneutralität mit Reduktionsmaßnahmen in ihren Unternehmen schaffen. Kress: „Genau so sollten auch die ,CO 2 -Fußabdrücke’ in unseren eigenen Unternehmen weitere Reduktionsmaßnahmen aufzeigen und eigene fundierte Maßnahmen definieren.“

Info CO2-Emissionen kompensieren Definition Laut myclimate, einem internationalen Unternehmen, das Firmen und Private beim Thema CO 2 -Kompensationsmaßnahmen berät, kann Klimaneutra­li­tät er­reicht wer­den, wenn die CO₂-Emissionen auf ein Mi­ni­mum re­du­ziert wer­den und all­fäl­li­ge rest­li­che CO₂-Emissionen mit Kli­ma­schutz­maßnah­men kom­pen­siert wer­den. Gase Wer­den kli­ma­schäd­li­che Treib­haus­ga­se kom­plett ver­mie­den oder oder be­reits aus­ge­stoße­ne Gase an an­de­rer Stel­le wie­der ein­ge­spart, spricht man von „kli­ma­neu­tral“.

Die Reihenfolge ist demnach klar, so der CDU-Politiker: „Zunächst eine Bilanz erstellen, dann Reduktionsmöglichkeiten und Konzepte aufzeigen und schließlich den Ausgleich zur Klimaneutralität herstellen. Aktivitäten gibt es in vielen Städten. Krefeld beispielsweise ist da schon weiter als Dormagen: Dort sieht das Klimaschutzkonzept unter anderem vor, eine Energie- und CO 2 -Bilanz darzustellen und konkrete Maßnahmen zur Senkung der CO 2 -Emissionen bis zum Jahr 2030 zu benennen. Ein anderes Beispiel ist ein unter anderem mit hochwertigen Geschenkverpackungen international agierendes mittelständisches Unternehmen in Lüdinghausen. Es bekam in diesem Jahr ein Zertifikat für Klimaneutralität, nachdem es alle Abläufe auf den Prüfstand gestellt hatte und durch Vermeidung und Reduktion eine Kompensation von Treibhausemissionen von über 256.000 Kilogramm durch Unterstützung eines Klimaschutzprojektes in Indien (Stromgewinnung aus Zuckerrohrabfällen) schaffte.

Die CDU hatte für ihren Antrag zunächst nur die Stadt-Tochter Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft (SVGD) im Blick, entschied sich dann jedoch dafür, dass alle Töchter untersucht werden sollen. Beim Thema Stadtbus informierte sich die CDU beim Nachbarn Neuss und dem dortigen Elektrobus. Überzeugender findet Kress allerdings angesichts der möglichen Fahrleistung eher Hybridfahrzeuge. Mit ins Boot gehören auch die Unternehmen im Chempark: „Natürlich“, so Kress, „die haben auch gute Möglichkeiten, etwas zum Klimaschutz beizutragen.“