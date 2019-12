Vor Ratssitzung in Dormagen : CDU heizt Stimmung vor „Stellenplan-Showdown“ an

Dormagen Schien das von der CDU initiierte Aus der Großen Koalition vor wenigen Wochen der politische Höhepunkt des Jahres gewesen zu sein, könnte die Sondersitzung des Stadtrates am kommenden Dienstag diesen noch toppen.

Schien das von der CDU initiierte Aus der Großen Koalition vor wenigen Wochen der politische Höhepunkt des Jahres gewesen zu sein, könnte die Sondersitzung des Stadtrates am kommenden Dienstag diesen noch toppen. Im Streit um den Stellenplan wird vor allem die Stimmung zwischen der CDU und Bürgermeister Erik Lierenfeld (SPD) hitziger. Hinzu kommen die konträren Positionen der beiden ehemaligen Koalitionspartner. So sorgte im Hauptausschuss die „sprachlose“ Ablehnung des von der Verwaltung vorgeschlagenen Stellplans durch die CDU bei der SPD für Kopfschütteln. Eine Begründung folgte erst in der nachfolgenden Ratssitzung. Weil dort nur zehn von 33 zur Debatte stehende Stellen verabschiedet wurden, geht es am Dienstag weiter.