Brand in Issum : Feuer auf Hof - Feuerwehr im Großeinsatz

Issum Am Sonntagabend hat es auf einem leerstehenden Hof in Issum gebrannt. Das Gebäude stand komplett in Flammen, ein eingesperrter Hund konnte gerettet werden. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz.

Um 22.38 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand auf einem Hof in Issum alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das komplette Bauernhaus in Vollbrand, berichtet ein Sprecher der Feuerwehr Issum am darauffolgenden Morgen.

Nicht nur das Wohnhaus, auch die angrenzenden Stallungen brannten lichterloh. Das Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Gerätehalle konnte noch von der Feuerwehr verhindert werden.

Der Hof stand zum Brandzeitpunkt leer, da der Bewohner sich derzeit im Krankenhaus befindet. Ein Hund, der in den Stallungen eingeschlossen war und in den letzten Tagen wohl regelmäßig von einem Verwandten des Bewohners versorgt wurde, konnte unverletzt gerettet werden.

Insgesamt waren 108 Einsatzkräfte mit 21 Fahrzeugen vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Versorgung mit Löschwasser gestaltete sich dem Sprecher zufolge schwierig. Das Wasser musste über längere Wegstrecken von Löschwasserbrunnen der Nachbargemeinden und Nachbarhöfe an die Brandstelle verlegt werden. Auch am Montagmorgen sind die Löscharbeiten noch in Gange. Im Laufe des Tages wird die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

Zur gleichen Zeit stand wenige Kilometer weiter eine Lagerhalle auf einem Hof in Rees in Flammen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, ist noch völlig unklar.

