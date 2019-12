Veranstaltung in Dormagen : 40. Adventsmarkt im Kreismuseum Zons

Veranstaltung in Dormagen

Der Adventsmarkt im Kreismuseum Zons ist bekannt für wunderschöne weihnachtliche Kunsthandwerk-Artikel wie diese Zinnfiguren von Dieter Hamacher. Foto: on

Dormagen-Zons Zauberhafte Handwerkskunst, einzigartige Ausstellungen und viel adventliche Dekoration: Das alles können Besucher jetzt am Wochenende, am 14. und 15. Dezember jeweils von 11 bis 18 Uhr, auf dem 40. Adventsmarkt im Zonser Kreismuseum erleben.

Was Ausgestellt werden unter anderem Schmuck, Glaskunst oder auch Drechselarbeiten.

Wer In Zusammenarbeit mit dem Verein der Freunde und Förderer des KreisMuseums Zons veranstaltet das Museum den 40. Adventsmarkt. Über 35 Künstler verkaufen dort ihre Produkte.

Ein echtes „Fest der Sinne“: Dekorative Zimt-Ornamente und gebrannte Mandeln gibt es ebenso wie himmlisch duftende Seifen aus eigener Herstellung. So heißt es: „Immer der Nase nach“. Für Speisen und Getränke ist natürlich auch gesorgt, zu kleinen Preisen erwartet die Besucher in der gemütlichen Atmosphäre des historischen Gewölbe eine Vielzahl an Leckereien.