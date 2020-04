Bauarbeiten in Dormagen : Fußgängertunnel am Bahnhof nach Ostern geschlossen

Horrem Die Westseite des Dormagener Bahnhofs wird umgestaltet. Die Sperrung soll bis September dauern.

An der Westseite des Dormagener Bahnhofs zur Knechtstedener Straße hin wird seit Ende August 2019 gebaut: Der Bahnhofsvorplatz, einschließlich des Fußgängertunnels, wird neu gestaltet, er soll nicht nur schöner, sondern die Treppe und der Tunneleingang sollen sicherer und heller werden. Im Rahmen dieser Baumaßnahme wird nun ab Dienstag, 14. April, der Fußgängertunnel zu den Gleisen am Bahnhof, zwischen SVGD-Kundencenter und Netto-Supermarkt, bis auf Weiteres geschlossen, wie die Stadt mitteilt. Der Zugang zu den Gleisen erfolgt dann ab Dienstag nur noch über den Aufgang in der Unterführung an der Zonser Straße, wo auch die Aufzüge sind. Die Schließung wird voraussichtlich bis September andauern.