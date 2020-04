Kirche in Dormagen : Glaubensimpulse für das Fest „Ostern zu Hause“

An Ostern erinnern sich Israel-Pilger auch an den See Genezareth. Foto: Carina Wernig

Dormagen Am Karfreitag und Ostern, den wichtigsten Festtagen der evangelischen und katholischen Christen, können die Gläubigen wegen der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht in Gemeinschaft feiern.

Zum Gründonnerstag schreibt der evangelische Pfarrer Frank Picht: „In diesem Jahr ist diese bunte Tischgemeinschaft nicht möglich. Vielleicht ist dieser Verzicht ein Anlass darüber nachzudenken, wie gerne wir mit anderen dieses Mahl feiern. Und beim nächsten Mal noch viel bewusster diejenigen wahrnehmen, die neben uns stehen und uns am Altar die Hand reichen.“ Die Christuskirche ist am Karfreitag und am Ostersonntag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Es können Kerzen angezündet werden.

In den fünf Kirchen von St. Michael Dormagen-Süd kann an allen Kar- und Ostertagen von 12 bis 16 Uhr gebetet werden. Die Gemeinde kann die Video-Botschaften und Briefe von Pfarrer Peter Stelten zu Hause auf YouTube hören und auf der Homepage lesen: „Dieses Jahr ist alles anders, und trotzdem fällt Ostern natürlich nicht aus. Ostern feiern wir, nur anders, als wir es gewohnt sind.“ Er hofft, dass die Gemeindemitglieder auch zu Hause im Gebet vereint sind: „Viele wollen in dieser besonderen Situation auch besonders feiern – nur eben zu Hause“, so Stelten. Israel-Pilger werden sich zu Hause an Jerusalem und den See Genezareth erinnern.