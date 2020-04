Corona-Krise in Dormagen : Stadt sperrt an Ostern Zonser Altstadt für Besucher

So menschenleer wird der Hof des Kreismuseums Zons auch am Osterwochenende sein: Die Stadt sperrt die Altstadt für Besucher. Foto: Ja/Tinter, Anja (ati)

Zons Wegen der zu erwartenden Menschenmassen greift die Stadt Dormagen durch: Die Altstadt und die Parkplätze werden für Nicht-Zonser gesperrt.

„Die Altstadt ist ein Touristenmagnet, jährlich besuchen mehr als 500.000 Menschen die teilweise sehr engen Gassen. Die Einhaltung der Mindestabstände ist ohnehin schon schwierig – bei großem Andrang steigt das Infektionsrisiko“, erklärt Bürgermeister Erik Lierenfeld. „Auch die rund 500 Bewohner der Altstadt müssen in ihrem Wohnumfeld mal an die frische Luft gehen können. Genau dafür sorgen wir durch die Sperrung“, so Lierenfeld weiter.

Neben Kontrollen an den Zugängen zur Altstadt weisen die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes gemeinsam mit der Polizei bereits an den Zufahrten nach Zons (Aldenhovenstraße am Kreisverkehr zum Märchenviertel, Oberstraße in Stürzelberg in der Höhe der Aloysiusstraße sowie an der Schloßstraße und dem Herrenweg) auf diese Sperrung hin. Die Bewohner der Zonser Altstadt, deren Besucher sowie Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen können die Absperrungen jederzeit passieren.