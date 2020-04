Politik in Dormagen : Neusser Initiative kritisiert Beratung zu A57-Anschluss

Dormagen/Neuss Die intensive, streitige Diskussion um Ratssitzungen in der Corona-Krise wird auch außerhalb von Dormagen mit hohem Interesse beobachtet.

„Die Forderung verschiedener Fraktionen, dass der Bürgermeister Ratssitzungen einberufen soll, begrüßen wir grundsätzlich“, sagt BI-Sprecherin Dorothee Helten. Sie wundert sich über Grundstückskäufe im Zusammenhang mit dem Anschluss Delrath, „die plötzlich so dringend sein sollen. Zwar muss der Rat in seiner nächsten regulären Sitzung der Entscheidung noch nachträglich zustimmen“, weiß Helten. „Ob er das dann macht oder nicht ist jedoch völlig unerheblich. Denn wenn Dringlichkeitsentscheidungen bereits Rechtsfolgen ausgelöst haben – was bei Kaufverträgen der Fall ist – dann bleibt dem Rat nichts anderes übrig, als seine Zustimmung zu geben, oder die Entscheidung des Bürgermeisters ist rechtswidrig und bleibt dennoch ohne Folgen.“ Die Dringlichkeit werde laut BI Elvekum damit begründet, dass die Genehmigung der ASS Delrath zeitnah zu erwarten sei und damit die formalen Voraussetzungen für die AS Delrath vorliegen. Derzeit ist noch immer völlig ungewiss, ob es eine zeitnahe Entscheidung geben wird und ob diese dann tatsächlich eine positive Entscheidung ist.