Corona-Krise : Bayer produziert 50.000 Liter Desinfektionsmittel in Dormagen

Dormagen Der Bayer-Standort Dormagen leistet einen beachtlichen Beitrag zum weltweiten Engagement des Unternehmens bei der Bekämpfung des Coronavirus: 50.000 Liter Desinfektionsmittel werden kurzfristig in einem Produktionsbetrieb hergestellt.

Diese Woche wurde die erste Tranche aus sechs Paletten mit Fässern in Dormagen der Kölner Berufsfeuerwehr übergeben, die die Abfüllung in kleinere Gebinde sowie die weitere Koordination bei der Verteilung an Krankenhäuser, Pflegeheime und andere medizinische Einrichtungen übernimmt. Noch vor Ostern soll eine zweite Lieferung abgeholt werden. Dormagen wird 1200 Liter Desinfektionsmittel von Bayer erhalten, Monheim 600 und Leverkusen 4000. Der größte Anteil geht an die Stadt Köln, die in den kommenden Wochen rund 26.000 Liter erhält, von denen die ersten 5000 Liter inzwischen in der Feuerwache im Stadtteil Deutz übergeben wurden.