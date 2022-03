Auch Gläubige aus Dinslaken und Walsum gehen mit : Karfreitagskreuzweg auf der Halde Haniel

Dinslaken/Bottrop Nach zweijähriger Corona-Pause wird Bischof Overbeck am 15. April wieder den Kreuzweg beten. Traditonsgemäß sind auch viele Dinslakener und Walsumer Gläubige unter den Pilgern.

Nach zweijähriger Corona-Pause machen sich am Karfreitag , 15. April, wieder tausende Gläubige auf den traditionellen Haldenkreuzweg in Bottrop , um gemeinsam mit Bischof Overbeck eine Andacht am Gipfelkreuz zu feiern. Traditonsgemäß sind auch viele Dinslakener und Walsumer Gläubige unter den Pilgern.

Bischof Franz-Josef Overbeck wird die Christen entlang der Kreuzweg-Stationen hinauf auf die Bergehalde am Fördergerüst der ehemaligen Zeche Prosper Haniel begleiten. Die Prozession startet um 9.30 Uhr am Sportplatz östlich der Kreuzwegbrücke an der Stadtgrenze zwischen Bottrop und Oberhausen. Der Kreuzweg endet auf dem Haldenplateau am großen Holzkreuz mit einer Andacht. Die Kollekte, die während der Prozession abgehalten wird, kommt in diesem Jahr dem Autonomen Frauenhaus in Oberhausen zugute.