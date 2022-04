Kulturprogramm in Dinslaken : Das sind die Veranstaltungs-Highlights im Sommer

Artisten des Chinesischen Nationalzirkus sind im September im Burgtheater zu Gast. Foto: Endermann, Andreas (end)

DINSLAKEN Helge macht Quatsch am Klavier, Thorsten Sträter mit Mütze und die tollkühnen Artisten aus China bringen Circuszauber ins Burgtheater – die Sommermonate bringen Dinslaken jede Menge Abwechslung.

Der erste Sommer mit deutlich gelockerten Corona-Regeln hat es veranstaltungstechnisch in sich. Die Veranstaltungsgesellschaft DINevent hat am Montag ihr Sommerprogramm vorgestellt und bekannte Namen angekündigt. So kommen in den kommenden Monaten unter anderem Oliver Pocher, Helge Schneider, Mike Singer und Schlager-Sternchen Beatrice Egli nach Dinslaken. Das wichtigste in der Übersicht.

Corona Die Veranstaltungsbranche hat noch mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen. „Die Veranstaltungskalender sind voll, und es gibt viele Nachhol-Termine“, sagt Jens Kim, Leiter Marketing bei DINevent. „Das macht die Planung für dieses Jahr schwierig. Einige Termine sind deshalb noch nicht fix. Wir werden aber zeitnah darüber informieren, wenn sich Änderungen ergeben.“

Höhepunkte im Mai Am Freitag, 6. Mai, steht der erste Höhepunkt der Sommersaison an. Mit „20 Summers Left“ gibt dann eine Band mit Musikern aus Dinslaken und Voerde – verstärkt durch den Shouter Mike Tirelli aus den USA – auf der Bühne der Kathrin-Türks Halle einen Gig, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 2018 nach und nach einen Namen als Stimmungsgarant aufgebaut hat. Geboten werden „Pop Classics rocked up“. Wer kommt, darf sich unter anderem auf Klassiker wie „I Gotta feeling“, „Born to be alive“, „Mamma mia“, „Maniac“ oder „Pokerface“ freuen – interpretiert als „stadtfesttaugliche Rocksongs“ und dargeboten in einer – wie die Band verspricht – „schweißtreibenden Performance.“ Beginn ist um 20 Uhr, Tickets gibt’s ab 19,80 Euro im Vorverkauf.

Höhepunkt Nummer zwei im Mai ist der Auftritt des Mülheimer Kabarettisten René Steinberg (Freitag, 13. Mai, Kathrin-Türks-Halle, 20 Uhr). Der Komiker bringt sein Programm „Freuwillige vor – wer lacht, macht den Mund auf!“ mit nach Dinslaken.

Extraschicht im Juni Die Veranstaltungsprofis bei DINevent sind zuversichtlich: In diesem Jahr wird die Extraschicht wohl in gewohntem Umfang stattfinden können. Um das Programm am Samstag, 25. Juni, machen die Verantwortlichen wie immer ein Geheimnis. „Das macht ja auch ein bisschen den Reiz aus“, sagt Kim. „Nach dem, was wir bis jetzt gehört haben, wird aber alles laufen wie früher. Die einzelnen Spielorte sollen wieder mit Shuttlebussen verbunden werden.“ Veranstaltungsort wird das Kreativquartier Lohberg sein. Genaueres zum Programm gibt es frühestens Anfang Juni. Fest steht dagegen schon seit längerem, wer am Extraschicht-Abend auf der Bühne des Burgtheaters zu sehen sein wird. Ab 20 Uhr hat dort der aus „Deutschland sucht den Superstar“ bekannte Sänger Pietro Lombardi seinen Auftritt. Tickets gibt es im Vorverkauf ab 42 Euro.

Straßentheater im Juli Der Juli steht ganz im Zeichen des Straßentheaters. Mittwochs werden vom 6. bis zum 27. Juli auf dem Altmarkt in Dinslaken verschiedene Künstlergruppen der Werkstattbühne „Von Nord nach West“ zu sehen sein. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Am Monatsende geht es am Voswinckelshof hoch her. Im Rahmen der Reihe „Abfahrt 1“ werden dort die Straßentheatergruppen „Common ground“ (Freitag, 29. Juli) und „Gogol und Mäx“ (Sonntag, 31. Juli) auftreten.

Bekannte Namen und DIN-Tage im August Im August beginnt die Sommerkultur 2022, für die DINevent wieder viele bekannte Namen gewinnen konnte. Zum Start am Mittwoch, 3. August, gibt es einen Comedy-Auftritt von Öscan Cosar (bekannt unter anderem aus dem Podcast „Bratwurst & Baklava“). Außerdem im August auf der Burgthheater-Bühne sind unter anderem: Schlager-Sternchen Beatrice Egli (5. August), Komiker Thorsten Sträter (9. August), Sänger Mike Singer (12. August), Allround-Talent Helge Schneider (16. August), Sänger Bosse (18. August) und Komiker Markus Krebs (25. August).

Neben der Sommerkultur stehen in diesem Jahr im Hochsommer auch wieder die Dintage an. Von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. August, werden beim Stadtfest in der Dinslakener Innenstadt tagsüber vier Bühnen bespielt. Am Abend gibt es Band-Auftritte auf den Bühnen am Neutorplatz und auf dem Altmarkt. Der beliebte Kinderflohmarkt wird aus organisatorischen Gründen nur am Samstag, 27. August, stattfinden.

Tanzfestival und Sommerkultur-Finale im September Das große Finale der Sommerkultur ist in diesem Sommer für Samstag, 17. September, geplant. Zu sehen gibt es dann die Gala der Musical Stars. Bevor es soweit ist, kommen aber unter anderem noch Sängerin Laith al Deen (2. September), Komikerin Tahnee (4. September), Nightwash (8. September) sowie Oliver und Amira Pocher (10. September) auf die Burgtheater-Bühne. Ein besonderer Höhepunkt ist die Show „Chinagirl – CNC meets David Bowie“ am 16. September. Artisten des Chinesischen Nationalzirkus werden hier zu den Songs des „Chamäleon des Pop“ ihre Kunststücke vollführen.