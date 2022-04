Vereinsleben : Neuer Stellvertreter bei den Geselligen Vereinen Herongen

Herongen Heinz-Jakob Hetgens folgt auf Hermann-Josef Schmitz.

In der Mitgliederversammlung der Geselligen Vereine Herongen ist Heinz-Jakob Hetgens einstimmig zum neuen 2. Vorsitzenden des Vereins gewählt worden. Er tritt damit die Nachfolge von Hermann-Josef Schmitz an.

Auf einen festen Programmpunkt im Straelener Veranstaltungskalender weisen die beiden Vorsitzenden schon jetzt hin. Die Heronger Sommerkirmes findet zur gewohnten Zeit, wie immer am Wochenende um den letzten Augustsonntag, in diesem Jahr vom 26. bis 29. August, statt. Die erste große Nach-Corona-Veranstaltung an der Bürgerhalle und auf dem Festplatz wird allerdings die Veranstaltung des Musikvereins sein, der am 9. Juli mit „Brass-Beatz“ ein einzigartiges Blasmusik-Open-Air am Niederrhein anbietet.