Vier Menschen verletzt : Auffahrunfall auf der A 3 bei Hünxe mit vier Autos

Dinslaken Die Verletzten konnten sich eigenständig aus den Autos befreien.Dann brachten Rettungswagen sie in umliegende Krankenhäuser.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich gestern auf der Autobahn 3 ereignet. Kurz hinter der Anschlussstelle Hünxe in Fahrtrichtung Oberhausen waren gegen 13 Uhr vier Autos aufgefahren. Fahrer und Mitfahrer hatten beim Eintreffen der Rettungskräfte ihre Wagen bereits selbstständig verlassen. Vier Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Da Öl und Benzin ausliefen, musste die Feuerwehr die Fahrbahn mit Bindemitteln abstreuen. Nach anderthalb Stunden konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.