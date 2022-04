Klaviermusik in der Krefelder Musikschule : Kawai startet Konzertreihe mit Vorsicht

Die Japanerin Yuna Tamogami eröffnet die Reihe der Kawai Konzerte in der Musikschule. Die Sicherheitsauflagen sind hoch - um das ältere Publikum zu schützen. Foto: VA

Krefeld Lange hat die beliebte Reihe ausgesetzt. Am 13. Mai geht es wieder los. Die Saison ist verkürzt - wegen möglicher Corona-Anstiege im Winter. Die Klavierstars von morgen kommen aus Frankreich, China und Japan.

Als Leiter der Musikschule Krefeld freut sich Ralph Schürmanns, dass die Musikschule wieder ein Stückchen näher an ihre Normalität rückt. „Die Kawai Konzerte und die Meisterkurse gehören zum Alltag der Musikschule und starten wieder“, sagt er. „Aber es wird alles mit der gebotenen Vorsicht geschehen.“ Und er ist stolz, dass das Sicherheitskonzept gegriffen hat: „Und so ist es mein Ziel, dass wir ohne ein Infektionsereignis in der Musikschule die Pandemie überstehen.“

Diese Vorgehensweise harmoniert mit den Vorgaben von Kawai, wie Philipp Potz, der künstlerische Leiter, erklärt. Auch wenn im Allgemeinen die Corona-Regeln schon gelockert wurden, so gelten für den Besuch der Klavierkonzerte die 3G-Regeln, und im Helmut Mönkemeyer Saal muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Dies wird auch kontrolliert. Um entsprechende Abstände im Saal gewährleisten zu können, werden pro Konzert nur 80 Karten verkauft. „Wir wollen unser älteres Publikum schützen“, sagt Potz.

info Hier gibt es Konzertkarten Verkauf der Konzertkarten nur an der Abendkasse, die am Konzerttag um 19 Uhr öffnet. Konzertbeginn jeweils um 20 Uhr. Es können Karten bis zum jeweiligen Vortag telefonisch von 9-17 Uhr bei Kawai unter Tel. 02151 373153 und 373144 reserviert werden. Die Karten liegen an der Abendkasse. Informationen: www.kawai.de

An den vermuteten Ablauf der Coronapandemie in den nächsten Monaten hat man bei Kawai die diesjährige Konzertreihe angepasst – sie startet am 13. Mai und wird am 21. Oktober mit dem fünften Klavierabend bereits enden. So vermeidet man, dass eventuell im Herbst/ Winter wegen der Pandemielage Konzerte abgesagt werden müssten.

Da bleibt auch keine Zeit für das übliche „Sommerloch“ im Konzertbetrieb. Potz erzählt, dass er bei den Vorbereitungen der diesjährigen Konzertsaison keine Mühe hatte, die gewünschten Starpianistinnen und -pianisten von morgen für Reisen nach Krefeld zu gewinnen. Auch der Ukrainekrieg beeinflusst seine Planungen nicht, denn Slava Guerchovitch, der Pianist des zweiten Konzerts am 24. Juni, ist Franzose. Zwei Japanerinnen - Yuna Tamogami und Raimu Satoh, der Chinese JJ Jun Li Bui, der Koreaner Hyuk Lee und Guerchovitch, der Franzose mit russischen Wurzeln werden sich in der Konzertreihe präsentieren.

Den Anfang macht am Freitag, 13. Mai, Yuna Tamogami (* 1994). In ihrem Programm sind Werke von Scriabin, Beethoven, Albeniz, Chopin, Takemitsu und Rachmaninow zu finden. Das zweite Konzert gestaltet Guerchovitch am 24. Juni mit Werken von Tschaikowsky, Ravel, Granados und Liszt.

Fast ein Chopin-Abend wird das Konzert am 19. August von Bui werden – alle Mazurken aus op. 33, eine Polonaise, eine Ballade sowie eine Polonaise-Fantaisie hat er auf sein Programm gesetzt. Hinzu kommen Etüden von Debussy und die Firebird Suite von Strawinsky/Agosti.

Chopin ist auch ein Thema für Hyuk Lee am 9. September; es folgen Werke von Prokofjew, Medtner und Strawinskys „Petruschka“. Den Abschluss der verkürzten Konzertreihe stellt der Auftritt von Raimu Satoh am 21. Oktober mit Werken von J.S. Bach und Debussy dar.

Ein neues Gesicht werden die Besucher der Kawai Konzerte kennenlernen, verkündet Potz. Es ist Anne-Sophie Desrez, die als „Botschafterin“ für Musikhochschulen und Konservatorien tätig ist, aber auch für die Krefelder Konzertreihe verantwortlich sein wird. Potz wechselt zur Marketingabteilung von Kawai.