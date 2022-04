Rastplatz Hünxe-Ost : Planenschlitzer dringen auf Autobahnparkplatz in Lkw ein

Der Rastsplatz Hünxe-Ost ist an den Wochenenden immer besonders voll. Viele Lastwagenfahrer nehmen hier ihre Ruhezeiten (Symbolfoto). Foto: Kazur, Jörg/Kazur, Jörg (jok)

Auf dem Rastplatz Hünxe-Ost sind am Wochenende Diebe auf Beutezug gegangen. An einem Lkw knackten sie Plombe, an einem anderen schlitzten sie die Plane auf.

Unbekannte sind in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmorgen auf dem Rastplatz Hünxe-Ost an der Autobahn 3, Fahrtrichtung Arnheim, in mindestens zwei Lastwagen eingedrungen. Am Sonntagmorgen meldete sich ein polnischer Lkw-Fahrer,

an dessen Lkw Unbekannte die Plombe aufgebrochen hatten. Die Plombe sorgt dafür, dass sich die Ladeklappen nicht öffnen lassen. Aus dem Lkw stahlen die Täter mehrere Kopfhörer der Marke Wage. Ob sie darüber hinaus noch Ware entwendeten, ist bislang unklar.