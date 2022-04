Voerde-Friedrichsfeld : Ein Brot für die Ukraine-Hilfe

Dinslaken/Voerde/Hünxe Mit Hilfe des Roten Kreuzes Niederrhein unterstützt die Bäckerei Ernsting Flüchtlinge aus dem vom Krieg gebeutelten Land. Sie spendet für jedes verkaufte „DRK-Brot“ einen Euro.

Lecker sieht es aus, das Brot, das Johannes Ernsting da in den Händen hält. Und das würzige, mit hauseigenem Sauerteig gebackene Dinkelmischbrot hält beileibe nicht nur optischen Ansprüchen stand. Nein, schmecken tut’s auch noch. Und der 500 Gramm-Laib mit dem markanten weißen Kreuz dient auch noch einem guten Zweck. Denn mit jedem verkauften Brot wandert ein Euro an das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Niederrhein zugunsten der Ukraine-Hilfe.

„Wir waren uns schnell klar, dass auch wir etwas für die Menschen aus der Ukraine machen wollen. Zunächst hatten wir an einen Brot-Transport gedacht, haben dieses Vorhaben aber wieder verworfen, auch weil es hinsichtlich der Verderblichkeit der Waren schwierig geworden wäre. Dann kam uns die Idee, gemeinsam mit dem DRK Niederrhein etwas auf die Beine zu stellen“, sagt Johannes Ernsting, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei aus Voerde-Friedrichsfeld. Herausgekommen ist jetzt eine Aktion, die seit dem 19. April läuft und auf einen Zeitraum von sechs Wochen begrenzt ist. Bis zum 29. Mai unterstützen Ernsting-Kunden eine gute Sache, wenn sie sich für den Kauf des DRK-Brotes, das in sämtlichen Filialen der Bäckerei erhältlich ist, entscheiden.

Tobias Ludwig vom DRK Niederrhein ist natürlich hocherfreut über das Engagement der Bäckerei Ernsting, von dem vor allem die Flüchtlinge, die derzeit in der Rundsporthalle Wesel untergebracht sind und die von Ludwig betreut werden, profitieren. 75 Menschen leben dort aktuell und sind dankbar für jede Hilfe, die sie bekommen können. „Besonders den Kindern fehlt es an vielen Sachen. Das fängt bei Spielzeug an und hört bei einer ansprechenden Ausstattung für die Schule auf“, sagt Ludwig. Letztlich versucht das DRK, auch mit der Unterstützung von Ernsting, „dort zu helfen, wo etwas benötigt wird“.