Hohe Benzhinpreise : Durchhalten in schwieriger Zeit

Meinung Die Zeiten sind hart geworden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges machen sich in vielen Lebensbereichen eines jeden Menschen bemerkbar. Es gilt, in schwieriger Zeit durchzuhalten.

Die weiterhin anhaltende Corona-Pandemie und auch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges machen den Menschen zu schaffen und sind in ihrem Alltag nur allzu deutlich spürbar. An der Zapfsäule bekommt man als Autofahrer oder Autofahrerin einen Schreck, wenn man sieht, was man inzwischen für den Liter Kraftstoff bezahlen muss. Die Zwei-Euro-Marke ist längst überschritten. Berufspendler können ein trauriges Lied davon singen. Die Einsparungen, die man erzielt, indem man nicht rast und auf unnötige Fahrten verzichtet, sind gering. Mal im Ernst, wer unternimmt denn heute noch Spazierfahrten mit dem Auto. Das sind dann wahrscheinlich diejenigen, die egal, was das Benzin kostet, immer für 20 Euro tanken.