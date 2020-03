Lage zu Patientenzahlen derzeit unklar : Corona – ein Todesfall in Dinslaken

Info

Kreisweit Am Montagmittag hatte das Gesundheitsamt im gesamten Kreis Wesel insgesamt 146 bestätigte Infektionen registriert. Am Freitagmittag waren es 124 bestätigte Fälle gewesen.

In den Kommunen Nach den Zahlen des Kreises gibt es in Alpen fünf bestätigte Fälle von Corona-Infektionen, in Dinslaken 16, in Hamminkeln 13, in Hünxe 18, in Kamp-Lintfort acht, in Moers 28, in Neukirchen-Fluyn sechs, in Rheinberg neun, in Schermbeck elf, in Sonsbeck einen, in Voerde zehn, in Wesel 16, in Xanten fünf.