Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 28. April 2022) : Stadt meldet 329. Corona-Todesfall seit Pandemiebeginn

Mönchengladbach Eine nachweislich mit Corona infizierte Mönchengladbacherin ist gestorben. Weiter meldet das Gesundheitsamt mehr als 400 Neuinfektionen, aber eine sinkende Sieben-Tage-Inzidenz.

Das städtische Gesundheitsamt hat einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. Wie das Amt am Donnerstag, 28. April, mitteilt, ist eine Frau des Geburtenjahrgangs 1965 im häuslichen Umfeld gestorben. Seit Beginn der Pandemie sind nunmehr 329 Mönchengladbacher mit oder an Covid-19 gestorben.

Weiter meldet die Stadt den Nachweis von 412 Neuinfektionen. Damit sind aktuell 2756 Bürger (Vortag: 2625) infiziert. Die Zahl war bis Mitte April rückläufig, steigt aber in den jüngsten Tagen wieder kontinuierlich an.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach sinkt laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 716,3 (Vortag: 780,2). Der bundesweite Durchschnitt liegt den Angaben nach bei 826,0 (Vortag: 887,6) und der Landesschnitt bei 757,2 (Vortag: 827,2). Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in NRW weist die Stadt Oberhausen mit 351,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner auf, die höchste die Stadt Münster mit 1460,5.

Die Hospitalisierungsrate in NRW liegt laut RKI aktuell bei 5,48. Am Vortag wurde der Wert tagesaktuell mit 5,97 angegeben, aber mittlerweile auf 6,83 korrigiert. Dass die Hospitalisierungsrate nachträglich korrigiert wird – und das in der Regel nach oben –, ist gängige Praxis. Grund sind Nachmeldungen. Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tage im Krankenhaus behandelt werden. Der bundesweite Durchschnitt wird aktuell mit 5,31 angegeben (Vortag: 5,58 tagesaktuell gemeldet und auf 6,41 korrigiert).