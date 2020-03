Eine zarte Liebesgeschichte : „Mein Sommer mit Anja“

Steffen Schroeder ist als Schauspieler einer breiteren Öffentlichkeit durch seine Rolle in der TV-Serie „Soko Leipzig“ bekannt geworden. „Mein Sommer mit Anja“ ist sein Romandebüt, in dem er einfühlsam die Geschichte einer ungewöhnlichen ersten Liebe erzählt.

Es ist ein heißer Sommer im München der späten 1980er-Jahre, den der 14-jährige Konrad, ein zurückhaltender und eher schüchterner Junge aus bürgerlichem Haus, gemeinsam mit seinem leicht behinderten Freund Holger, in dem weitläufigen Natur-Freibad „Floriansmühle“ verbringt. Dort begegnen sie der etwa 15-jährigen Anja, einem Mädchen, das so ganz anders ist als die Mädchen in Konrads Schule: ungezähmt, burschikos, erotisch entspannt und voller Geheimnisse. Sie ist aus einem nahe gelegenen Heim ausgerissen und versteckt sich in einem Park in der Nähe des Freibads. Konrad und Holger freunden sich nach und nach mit Anja an, und die Abenteuer, die sie zu zweit oder zu dritt erleben, schmieden sie noch weiter zusammen.