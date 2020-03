Lob für Ratsentscheidung, Kritik an CDU-Bürgermeisterkandidat : Betuwe-Kritiker: Voerde soll mit der Klage ein Zeichen setzen

Lob für Ratsentscheidung, Kritik an CDU-Bürgermeisterkandidat

Voerde Die Bürgerinitiative „Betuwe - so nicht“ kontert kritische Anmerkungen des Voerder CDU-Bürgermeisterkandidaten Frank Steenmanns. Es sei richtig und im Sinne der Bürger, dass die Stadt für die Schwanenstraße vor Gericht ziehen wird, schreiben die Aktiven in einer Stellungnahme.

„Voerde hat bisher schon die wenigsten Bahnquerungen pro Einwohner entlang der gesamten Betuwe-Strecke. Mit Blick auf die gesamte Stadtentwicklung, nicht nur in Möllen und die des Kraftwerksgeländes, ist jeder einzelne Bahn-Übergang wichtig. Und als Ausweich-Verbindung für Rettungsfahrzeuge und im Fall von Baustellen sowieso.“ Außerdem gehe es darum, ein Zeichen zu setzen. Und zwar dafür, dass Voerde nicht einfach alles hinnehme.

Wie berichtet, wird die Stadt Voerde dagegen klagen, dass der Bahnübergang an der Schwanenstraße im Zuge des Betuwe-Ausbaus ersatzlos wegfallen soll. Frank Steenmanns hat klargemacht, dass er das für eine Fehlentscheidung hält. Die Klage hat seiner Ansicht nach kaum Aussicht auf Erfolg, wird aber auf jeden Fall Geld kosten. Und selbst wenn die Stadt damit durchkäme, müsste sie am Ende für eine Unter- oder Überführung mitbezahlen, so seine Prognose. Zum Beispiel, wenn die Stadt neben der Fahrbahn für Autos auch einen Geh- und Radweg wolle.