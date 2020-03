Haftbefehl erlassen : Flucht endet für Dinslakener im Gleisbett

Dinslaken/Köln Messer in der Jacke, Alkohol im Blut und dann mit Vollgas ins Gleisbett: Die abenteuerliche Flucht eines Dinslakeners vor der Polizei.

Die Polizei Köln hat am Donnerstagabend in der Innenstadt einen 29-jährigen Autofahrer nach diversen Verkehrsdelikten festgenommen. Gegen den gebürtigen Dinslakener lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg vor. Gegen 23 Uhr wartete eine Streifenwagenbesatzung an einer roten Linksabbieger-Ampel. Von hinten raste der 29-Jährige auf den Polizeiwagen zu und kam mit quietschenden Reifen erst knapp hinter dem Dienstfahrzeug zum Stehen. Als die Polizisten ausstiegen, gab der Mann rückwärts Vollgas. Nach 200 Metern verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto und fuhr sich in dem parallel zur Straße verlaufenden Gleisbett fest.