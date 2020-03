Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung : Stadtwerke: Windräder werden wohl länger blinken

Dinslaken Die Bundesregierung hat eine Verwaltungsvorschrift auf den Weg gebracht, die Schluss machen soll mit dem nächtlichen Dauerblinken von Windrädern. Deren Warnbefeuerung soll künftig nur nach bei Bedarf angehen, also dann, wenn sich tatsächlich ein Flugzeug in kritischer Höhe nähert.

Also ist es ratsam, eine sogenannte bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung nachzurüsten.

Aktuell zugelassen sind für die bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung von Windrädern radarbasierte Systeme. „Jedoch ist die Installation und Wartung solcher Anlagen immens teuer, so dass einzeln stehende Windkraftanlagen adhoc unwirtschaftlich wären“, stellt Arno Gedigk fest. Hinzu komme, dass man dann neben der Anlage noch Radarsysteme installieren würde, was wiederum ein Bauwerk wäre, das von der umliegenden Bevölkerung sicher nicht mit Freunden wahrgenommen werden würde, gibt Gedigk zu bedenken. Daher wird nach seiner Darstellung die Transpondertechnologie als zweite Lösung favorisiert. Diese sei jedoch technisch noch nicht ausgereift und auch noch nicht zugelassen. Was dazu führe, dass die Fristen immer wieder verlängert würden.