Wetter in NRW : Trübe Aussichten für die neue Woche – Glättegefahr am Montagmorgen

Der Kölner Dom spiegelt sich in einer Pfütze: In NRW wird es bewölkt sein und regnen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Essen Die neue Woche in Nordrhein-Westfalen beginnt so neblig-trüb, wie das Wochenende zu Ende geht. Auch für die kommenden Tage halten die Prognosen Hochnebel und viele Wolken bereit. Am Montagmorgen kann es glatt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Neblig-trüb sind die Wetteraussichten für die kommende Woche in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen geht in seiner Prognose für die kommenden Tage davon aus, dass es verbreitet Hochnebel oder stärkere Bewölkung gibt. Nur vereinzelt reißt die Wolkendecke tagsüber auf und lässt die Sonne scheinen. Es bleibt bei Temperaturen zwischen drei und acht Grad Celsius am Tag zumeist trocken, vereinzelt kann aber auch Sprühregen fallen.

In der Nacht können die Temperaturen auch im Flachland unter den Gefrierpunkt fallen. Der DWD warnt deshalb für den Montag- und den Dienstagmorgen vor Glättegefahr auf den Straßen.

(bora/dpa)