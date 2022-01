Unfall in Kalkar : Lkw kracht gegen Baum – Fahrerhaus komplett zerstört

Foto: Guido Schulmann 6 Bilder Lkw kracht in Kalkar gegen Baum – Fahrerhaus zerstört

Kalkar Ein Lkw ist am Freitagnachmittag in Kalkar gegen einen Baum gekracht. Obwohl das Fahrhaus komplett zerstört wurde, hat sich der Fahrer offenbar nur leicht verletzt. Die Polizei vermutet, dass er auch an einem weiteren Unfall beteiligt war, der sich kurz vorher ereignete.

Am Freitag ist es in Kalkar zu einem schweren Unfall mit einem Lkw gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, krachte der Wagen gegen kurz vor 14 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache gegen einen Baum. Fotos zeigen ein völlig zerstörtes Fahrerhaus – doch ersten Erkenntnissen zufolge kam der Fahrer mit leichten Verletzungen davon, wie der Polizeisprecher weiter berichtet. Der Unfall ereignete sich demnach auf der Straße „Zum Wisseler See“ in der Nähe der Kinder-und Jugendfreizeitstätte Fingerhutshof.

Die Straße ist auf diesem Abschnitt am Abend immer noch gesperrt, da die Bergungsarbeiten noch laufen. „Das kann noch ein paar Stunden dauern“, sagte der Polizeisprecher gegen 19.30 Uhr.

Es wird außerdem vermutet, dass der Lkw-Fahrer ebenfalls am Freitag einen weiteren Verkehrsunfall an einem Kreisverkehr in Kalkar verursachte. Weitere Informationen waren der Polizei am Abend noch nicht bekannt.

(bora)