Haus unbewohnbar : Mehrere Verletzte und ein toter Hund nach Brand in Bergneustadt

Bergneustadt In einem Mehrfamilienhaus in Bergneustadt hat es am Samstagabend gebrannt. Dabei wurden mehrere Personen schwer verletzt. Die Feuerwehr rettete neben den menschlichen Bewohnern auch einige Tiere – ein Hund verstarb jedoch in einer brennenden Wohnung.

Mehrere zum Teil schwer verletzte Personen forderte ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bergneustadt am späten Samstagabend. Eine Frau und ein Mann seien nach Angaben der Polizei mit schweren, ein weiterer Bewohner mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Die Bewohnerin der brennenden Wohnung hatte noch versucht, ihre Tiere zu retten, bevor die Feuerwehr eintraf. Die Einsatzkräfte konnten dann mehrere Tiere retten, ein Hund verstarb jedoch in der Wohnung. Das Mehrfamilienhaus ist nach Polizeiangaben derzeit nicht bewohnbar, die Brandursache noch nicht bekannt.

(bora/dpa)