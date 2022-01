Wetter in NRW : Schnee und Regen am Donnerstag – zum Wochenende hin milder

Am Donnerstag soll Schnee herunterkommen. Foto: dpa/Dieter Menne

Essen Am Donnerstag sollen in NRW Flocken herunterkommen. Vor allem in tieferen Lagen müssen die Menschen mit Schneeschauer und Regen rechnen. Im Bergland wird Neuschnee erwartet.

Ein Mix aus Schnee und Regen bestimmt am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen das Wetter. Zweitweise können auch Schneeschauer dabei sein, in tieferen Lagen wechseln sich Schneeregen und Regen ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zudem bleibe es stark bewölkt.

Im Bergland könne sich stellenweise auch Neuschnee bilden - damit steige auch die Glätte-Gefahr. Besonders im Nordosten wehe ein starker bis stürmischer Wind. Die Höchsttemperaturen erreichen am Donnerstag zwei bis fünf Grad. Nachts sei verbreitet Glätte durch gefrierende Nässe und zum Teil auch durch geringen Neuschnee möglich.

Zum Wochenende hin werden die Temperaturen nach Angaben der Meteorologen wieder milder. Lediglich am Freitag gebe es anfangs noch Schneeregen. Am Sonntag klettern die Temperaturen dann auf fünf bis acht Grad.

(ldi/dpa)