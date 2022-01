Wetter in NRW : Tagsüber freundlich - Glätte in der Nacht möglich

Freundlich aber frostig wird das Wetter in NRW (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Essen Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird am Dienstag meist freundlich, sonnig und trocken. In der Nacht kann aber gefrierender Regen für Glatteis sorgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Vormittag gebe es örtlich Nebel, der sich gegen Mittag zum größten Teil auflösen werde, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Es werde überwiegend sonnig und trocken bei Höchstwerten zwischen zwei und fünf Grad.

In der Nacht zu Mittwoch falle im Norden etwas Regen, der gefrieren könne. Verbreitet sei mit Tiefstwerten zwischen ein und minus drei Grad zu rechnen.

Am Mittwochmorgen bildet sich laut DWD vereinzelt Glatteis. Es werde zunächst bedeckt, im Tagesverlauf komme es dann zu Auflockerungen. Die Temperaturen sollen maximal zwei bis sechs Grad erreichen.

(top/dpa)