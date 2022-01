Wetter in NRW : Donnerstag startet grau und neblig – Süden hat Chancen auf Sonne

Essen Der Donnerstag startet grau und neblig, im Laufe des Tages kann dann vor allem im Süden die Sonne durchkommen. Dieser Trend bestimmt auch die nächsten Tage: Während die Chancen auf ein bisschen Sonne im Sauerland und der Eifel groß sind, sind sie im Norden sehr überschaubar.

Morgens überwiegend grau und trüb, nachmittags gebietsweise auch mal sonnig: Hochdruckeinfluss bestimmt das Wetter in den kommenden Tagen in Nordrhein-Westfalen. Am Vormittag sei es meist neblig und bedeckt, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag in Essen. Im Tagesverlauf könne es schließlich von Süden her größere Auflockerungen geben. Vor allem im Sauerland und in der Eifel seien die Chancen auf Sonne groß, im Norden dagegen eher klein. Die Höchsttemperaturen erreichen am Donnerstag vier bis sieben Grad und es bleibe trocken. Nachts sei gebietsweise Frost möglich, so der DWD-Experte.