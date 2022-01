Wetter in NRW : Schnee und Schneeregen am Wochenende

Essen Am Samstagmorgen fielen viele Flocken im Sauerland. Auch in weiteren Gebieten in NRW soll Schnee herunterkommen. Die Aussichten.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich am Wochenende weiter auf wechselhaftes Wetter mit Schnee und Straßenglätte in den Höhenlagen und zeitweise Regen in den übrigen Gebieten einstellen. In der Nacht zum Sonntag steigt die Schneefallgrenze vorübergehend auf etwa 600 bis 700 Meter, sinkt danach aber wieder auf rund 400 Meter ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Die Temperatur-Tiefstwerte liegen am Abend bei zwei bis fünf Grad, auf den höchsten Bergen sinken sie bis auf minus zwei Grad.