Unfall in Mönchengladbach : 19-Jähriger rammt mit Auto Baum und Wohnhauswand

Unfall in Mönchengladbach

Ein Autofahrer (19) fuhr am Sonntagmorgen zunächst durch einen Zaun, dann gegen einen Baum und anschließend gegen eine Wohnhauswand. Foto: Polizei Mönchengladbach

Mönchengladbach Ein 19 Jahre alter Autofahrer fuhr Sonntagmorgen zunächst durch einen Zaun, dann gegen einen Baum und weiter gegen die Wand eines Wohnhauses. Der Fahrer war alkoholisiert und stand vermutlich unter Drogeneinfluss.

Ein größerer Verkehrsunfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr im Bereich der Klusenstraße. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto und fuhr geradeaus durch einen Zaun, gegen einen Baum und weiter gegen die Wand des dortigen Wohnhauses. Insgesamt wurden bei dem Unfall drei Zaunelemente umgefahren und der Baum, mit einer Höhe von vier Metern und einem Durchmesser von 40 Zentimetern, komplett entwurzelt. An der Hauswand wurde lediglich eine Regenrinne beschädigt.