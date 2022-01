Aktion in Neuss : Radfahrer auf der Sebastianusstraße – „kritische Masse“ bleibt aus

Eigentlich sollte es am Freitagabend an er Sebastianusstraße von Radfahrern nur so wimmeln, daraus wurde jedoch nichts. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss 15 Radler hätten genügt, um im Konvoi und mit Sonderrechten ausgestattet für mehr Freiheiten und Rechte für den Radverkehr zu werben. Diese Zahl wurde bei der Aktion in Neuss aber nicht erreicht.

Kalt, leichter Nieselregen, Dunkelheit: Am frühen Freitagabend war so ein Wetter, bei dem man es sich am liebsten zu Hause gemütlich macht. Wie durch ein Wunder sollte es aber auf der für den Autoverkehr weitestgehend gesperrten Sebastianusstraße plötzlich nur so von Radfahrern wimmeln. Dieses „Wunder“ wurde offenbar durch das ungemütliche Winterwetter vereitelt: Die Männer und Frauen der angekündigten „Critical Mass“ erreichten zum ersten Mal bei einer ihrer Aktionen keine „kritische Masse“: 15 Radler hätten genügt, um im Konvoi und mit Sonderrechten ausgestattet für mehr Freiheiten und Rechte für den Radverkehr zu werben. Diese Zahl wurde aber nicht erreicht, es waren nur sieben Aktivisten gekommen. Sie hoffen jetzt, dass bei der nächsten Aktion am 18. Februar wieder mehr Radler für die gute Sache mit von der Partie sind.

Neuss ist nicht San Francisco – zumindest, was das Wetter betrifft. In der von der Sonne verwöhnten Stadt hat „Critical Mass“ in den frühen 1990er Jahren ihren Ursprung. Konzentriertes Auftreten der Radfahrer hatte bereits den Verkehr in New York lahmgelegt. In Neuss nannte man nicht gerne seinen Namen: „Die Städtebaupolitik ist seit Jahrzehnten auf den Autoverkehr ausgerichtet“, erklärte ein Teilnehmer. Und genau das möchte man ändern.