Am Niederrhein und im Sauerland : Mehrere Glatteisunfälle in NRW – Auto kracht gegen Baum

Goch/Issum/Rees/Marsberg Gleich zu vier Unfällen aufgrund von Straßenglätte kam es am frühen Freitagmorgen. In Goch, Issum und Rees krachte es. Eine Frau wurde leicht verletzt.

Wegen spiegelglatter Straßen kam es in der Nacht zu Freitag zu insgesamt vier Verkehrsunfällen am Niederrhein . Laut Polizei kam es in Issum und Goch lediglich zu Sachschäden.

Bereits am Donnerstag war es zu einigen Glätteunfällen gekommen – etwa im Sauerland. So war ein 21 Jahre alter Autofahrer am Nachmittag in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und mit dem Lastwagen eines 42-Jährigen kollidiert, wie ein Polizeisprecher am Freitag berichtete. Beide wurden schwer verletzt.